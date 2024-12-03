2024-12-03 22:18:04 - المصدر: ايشان

قررت وزارة الخزانة الأميركية، فرض عقوبات على 35 كيانا وسفينة تشارك في نقل النفط الإيراني إلى الأسواق الدولية، كجزء من حملة كبيرة على شبكة تجارة النفط الإيرانية. وبحسب الوزارة الأميركية، فإن هذا الإجراء يأتي ردا على هجوم إيران على إسرائيل في 1 أكتوبر 2024 والتصعيدات النووية الأخيرة، بناء على عقوبات 11 أكتوبر التي حددت […]

ظهرت المقالة بسبب هجومها على الكيان.. عقوبات أميركية على 35 كياناً وسفينة تنقل النفط إيراني أولاً على ايشان.



