مجلس ذي قار يطالب بتحويل الكتبة والحرفيين لسد النقص في ملاكات التربية

شبكة أخبار الناصرية: طالبت عضو مجلس محافظة ذي قار ورئيس لجنة النزاهة وعضو لجنة التربية والتعليم، هدية جاسم الخيكاني، بتحويل موظفي مديرية تربية ذي قار الراغبين بذلك إلى وظائف تعليمية أو أمنية، لسد النقص الحاصل في كوادر المديرية. وأوضحت الخيكاني في مقترح قدمته إلى مديرية التربية، واطلعت عليه شبكة اخبار...

