السليمانية.. احتجاجات مسائية غاضبة ضد قرار حظر السيارات غير المسجلة (صور)

2024-12-03 23:00:07 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ شهدت مدينة السليمانية، مساء اليوم الثلاثاء، تجمعاً لافتاً للعشرات منأصحاب السيارات غير المسجلة أمام مركز تنظيمات الاتحاد الوطني الكوردستاني،تعبيراً عن رفضهم لقرار اللجنة الأمنية بحظر استخدام هذه السيارات.

وقالمراسل وكالة شفق نيوز الذي حضر الاحتجاجات، إن المحتجين عبروا عن قلقهم منالتداعيات الاقتصادية لهذا القرار، مطالبين الاتحاد الوطني الكوردستاني واللجنةالأمنية بإيجاد حل مؤقت لحين صدور توجيهات رسمية من وزارة الداخلية.

وفيتصريح خاص لمراسل وكالة شفق نيوز، قال أحد السائقين، مفضلاً عدم الكشف عن هويته،"لقد قدمنا الكثير بهذه السيارات خلال الحملة الدعائية لانتخابات برلمانالإقليم لصالح الاتحاد الوطني الكوردستاني. واليوم، نتفاجأ بصدور هذا القرار دونسابق إنذار، مما يزيد من معاناتنا ويتركنا بلا خيارات".

وأضاف"نأمل أن يتحرك الاتحاد الوطني واللجنة الأمنية سريعاً لمعالجة الأزمة،وإيجاد حلول تخفف من وطأة القرار حتى يتم إيجاد بدائل رسمية".

وكانتاللجنة الأمنية في السليمانية قد أعلنت حظراً شاملاً على السيارات غير المسجلة، فيخطوة تهدف، وفق الجهات المختصة، إلى تعزيز الأمن وتنظيم حركة المرور، ومع ذلك،أثار القرار موجة استياء واسعة، خاصة بين مالكي السيارات المتضررين، الذين يرونفيه إجراءً مفاجئاً قد يفاقم الأعباء الاقتصادية عليهم.

المشهديعكس حالة التوتر بين القرارات الرسمية وتأثيراتها على الأوضاع المعيشية، ما يضعالمسؤولين أمام اختبار للبحث عن حلول ترضي جميع الأطراف.