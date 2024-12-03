دعوة وتحذير من المرور إلى اصحاب المركبات المسجلة قبل 2003

2024-12-03 23:10:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

وجهت مديرية المرور العامة، اليوم الثلاثاء (3 كانون الأول 2024)، دعوة الى أصحاب المركبات المسجلة قبل 2003.

وقالت المديرية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "تقرر مراجعة أصحاب المركبات المسجلة بنظام التسجيل القديم قبل تاريخ 9/4/2003 والفحص المؤقت والمشروع الموازي لغرض تسجيلها ضمن المشروع الوطني الى مراكز التسجيل في بغداد والمحافظات".

واضافت أن المخالفين لهذا التوجيه سيترتب عليهم الآتي:

1- يعاقب المخالف بغرامة مقدارها (200) الف دينار عراقي استنادا لا أحكام المادة (25 / اولاً / ز ) من قانون المرور بالنسبة للمركبات التي تحمل لوحات الفحص المؤقت وتحجز المركبة لحين اكمال معاملة التسجيل.

2- يعاقب بغرامة مقدرها (100) الف دينار عراقي استنادا لأحكام المادة ( 25 / ثانياً/ أ) بالنسبة للمركبات التي تحمل اللوحات القديمة تاريخ 9/4/2003 والمركبات المسجلة ضمن المشروع الموازي.

كما وجهت مديرية المرور العامة المواطنين سائقين المركبات بالتوجه لمجمعات التسجيل لإصدار اجازات السوق لغرض اكمال معاملات الاجازة كونها تعد من اساسيات قيادة المركبة ولتجنب المحاسبة القانونية.