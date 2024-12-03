المرور العراقية تحذر من عقوبات لهذه الفئة من أصحاب السيارات

2024-12-03 23:10:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ دعت مديرية المرور العامة العراقية، يوم الثلاثاء، أصحاب المركبات التي مازالت تحمل لوحات تسجيل تعود لعهد النظام السابق والفحص المؤقت إلى الإسراعبمراجعتها، متوعدة بعقوبات بحق المخالفين.

وقالتالمديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن على المواطنين مراجعة مواقع التسجيل فيبغداد والمحافظات المشمولين ببيان رقم 6 لسنة 2024، إذ تقرر مراجعة أصحاب المركباتالمسجلة بنظام التسجيل القديم قبل تاريخ 9/4/2003، والفحص المؤقت، والمشروعالموازي لغرض تسجيلها ضمن المشروع الوطني.

وحذرتمن أن المخالفين لهذا التوجيه سيترتب عليهم دفع غرامة مقدارها 200 ألف دينار عراقياستناداً لأحكام المادة (25/ أولاً/ ز) من قانون المرور بالنسبة للمركبات التيتحمل لوحات الفحص المؤقت وتحجز المركبة لحين إكمال معاملة التسجيل.

ويعاقببغرامة مقدارها 100 ألف دينار عراقي وفقاً لأحكام المادة (25/ ثانياً/ أ) بالنسبةللمركبات التي تحمل اللوحات القديمة قبل 9/4/2003 والمركبات المسجلة ضمن المشروعالموازي.

ووجهتمديرية المرور العامة سائقي المركبات بالتوجه لمجمعات التسجيل لإصدار إجازات السوقلغرض إكمال معاملات الإجازة كونها تعد من أساسيات قيادة المركبة ولتجنب المحاسبةالقانونية.