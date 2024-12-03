برشلونة يعيد الأمجاد ويكتسح ريال مايوركا بخمسة أهداف

2024-12-03 23:15:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

حقق برشلونة انتصارا عريضا على ريال مايوركا بنتيجة (5-1) مساء اليوم الثلاثاء، (3 كانون الأول 2024)، ضمن منافسات الجولة 16 من الليجا في معقل الأخير ملعب "سون مويس".

وسجل خماسية برشلونة: رافينيا "هدفين"، فيران توريس، فرينكي دي يونج، وباو فيكتور في الدقائق (12، 56، 74، 78، و84).

بينما سجل فيدات موريكي هدف مايوركا الوحيد في الدقيقة 43.

وبهذا الانتصار رفع برشلونة رصيده إلى 37 نقطة في صدارة الليجا، بينما تجمد رصيد مايوركا عند 24 نقطة في المركز السادس.



