رسميا.. الفيفا يعلن تصنيف وشروط قرعة مونديال الأندية 2025

2024-12-03 23:15:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الثلاثاء، (3 كانون الأول 2024)، عن تصنيف الأندية في قرعة مرحلة المجموعات لكأس العالم للأندية 2025، التي سيجري سحبها يوم الخميس المقبل، بمدينة ميامي الأمريكية.

وستقام بطولة كأس العالم للأندية لأول مرة بمشاركة 32 فريقا، وتقرر أن تقام كل أربع سنوات خلال فصل الصيف، وستحتضن الولايات المتحدة الأمريكية النسخة الأولى التي تقام بين يومي 15 يونيو و13 يوليو 2025.

وقال الـ"فيفا" في بيانه إنه تم تقسيم الأندية الـ32 المشاركة في المونديال إلى 4 مستويات يضم كل منها 8 فرق، مؤكدا أنه سيراعي مبدأ التوازن في المنافسة والعامل الجغرافي إجراءات القرعة.

وأوضح الاتحاد الدولي لكرة القدم، أيضا أن الوعاء الأول يضم أعلى أربعة فرق تصنيفا من أوروبا إلى جانب أعلى أربعة فرق تصنيفا من أمريكا الجنوبية، بينما يتكون الوعاء الثاني من الفرق الثمانية المتبقية من أوروبا.

ويضم الوعاء الثالث أعلى فريقين تصنيفا على التوالي من آسيا وإفريقيا ومنطقة أمريكا الشمالية والوسطى ومنطقة البحر الكاريبي، إلى جانب الناديين المتبقيين من أمريكا الجنوبية، بينما يتكون الوعاء الرابع من الفريقين المتبقيين على التوالي من آسيا وإفريقيا ومنطقة أمريكا الشمالية والوسطى ومنطقة البحر الكاريبي، إلى جانب ممثل أوقيانوسيا والفريق الذي يمثل الدولة المضيفة، إنتر ميامي الأمريكي.

وأكد الـ"فيفا" أن القرعة ستجنب أيضا وقوع فريقين من نفس الاتحاد القاري في مجموعة واحدة باستثناء أندية أوروبا التي تشارك بـ12 فريقا ما يعني أن هناك أربع مجموعات ستضم فريقين من أوروبا.

وأشار أيضا إلى استثناء آخر بوضع نادي إنتر ميامي في الوعاء الرابع للمجموعة الأولى مباشرة حيث سيخوض مباراة الافتتاح على ملعب "هارد روك"، بينما سيتم وضع الفريق الأمريكي الآخر سياتل ساوندرز في الوعاء الرابع للمجموعة الثانية مباشرة.

ونشر الفيفا التصنيف بالكامل على النحو التالي:

التصنيف الأول: مانشستر سيتي (إنجلترا) – ريال مدريد (إسبانيا) – بايرن ميونيخ (ألمانيا) – باريس سان جيرمان (فرنسا) – فلامينغو (البرازيل) – بالميراس (البرازيل) – ريفير بليت (الأرجنتين) – فلومينينسي (البرازيل).

التصنيف الثاني: تشيلسي إنجلترا) – بروسيا دورتموند (ألمانيا) – إنتر ميلان (إيطاليا) – بورتو (البرتغال) – أتليتكو مدريد (إسبانيا) – بنفيكا (البرتغال) – يوفنتوس (إيطاليا) – رد بول سالزبورغ (النمسا).

التصنيف الثالث: الهلال (السعودية) – أولسان هيونداي (كوريا الجنوبية) – الأهلي (مصر) – الوداد (المغرب) – مونتيري (المكسيك) – كلوب ليون (المكسيك) – بوكا جونيورز (الأرجنتين) – بوتافوغو (البرازيل).

التصنيف الرابع: أوراوا ريدز (اليابان) – العين (الإمارات) – الترجي (تونس) – ماميلودي صنداونز (جنوب إفريقيا) – باتشوكا (المكسيك) – سياتل ساوندرز (أمريكا) – إنتر ميامي (أمريكا) – أوكلاند سيتي (نيوزيلندأ).



