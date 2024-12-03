المرور توضح بشأن مراجعة أصحاب المركبات المسجلة قبل 9 نيسان 2003 وتتوعد بغرامات

2024-12-03 23:15:08 - المصدر: الفرات نيوز

تنويه صادر عن مديرية المرور العامة

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تدعو مديرية تسجيل المركبات و اجازات السياقة المواطنين لمراجعة مواقع التسجيل في بغداد والمحافظات المشمولين ببيان رقم ( ٦) لسنة ٢٠٢٤، إذ تقرر مراجعة اصحاب المركبات المسجلة بنظام التسجيل القديم

قبل تاريخ ٢٠٠٣/٤/٩ والفحص المؤقت والمشروع الموازي لغرض تسجيلها ضمن المشروع الوطني .

وان المخالفين لهذا التوجيه سيترتب عليهم الآتي:-

*يعاقب المخالف بغرامة مقدارها (٢٠٠) الف دينار عراقي استنادا

لاأحكام المادة (٢٥ / اولاً / ز ) من قانون المرور بالنسبة للمركبات التي تحمل لوحات الفحص المؤقت وتحجز المركبة لحين اكمال معاملة التسجيل.

*يعاقب بغرامة مقدرها - (١٠٠) الف دينار عراقي لاحكام المادة ( ٢٥ / ثاني/أ) بالنسبة للمركبات التي تحمل اللوحات القديمة قبل ٢٠٠٣/٤/٩ والمركبات المسجلة ضمن المشروع الموازي .

*كما وجهت مديرية المرور العامة المواطنين سائقين المركبات بالتوجه لمجمعات التسجيل لاصدار اجازات السوق لغرض اكمال معاملات الاجازة كونها تعد من اساسيات قيادة المركبة ولتجنب المحاسبة القانونية.

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٣ كانون الاول