اخبار العراق الان

عاجل
الرئيسيةالفرات نيوزعامة › المرور توضح بشأن مراجعة أصحاب المركبات المسجلة قبل 9 نيسان 2003 وتتوعد بغرامات

المرور توضح بشأن مراجعة أصحاب المركبات المسجلة قبل 9 نيسان 2003 وتتوعد بغرامات

المرور توضح بشأن مراجعة أصحاب المركبات المسجلة قبل 9 نيسان 2003 وتتوعد بغرامات
المرور توضح بشأن مراجعة أصحاب المركبات المسجلة قبل 9 نيسان 2003 وتتوعد بغرامات
2024-12-03 23:15:08 - المصدر: الفرات نيوز

تنويه صادر عن مديرية المرور العامة
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
تدعو مديرية تسجيل المركبات و اجازات السياقة المواطنين لمراجعة  مواقع التسجيل في بغداد والمحافظات المشمولين ببيان رقم ( ٦) لسنة ٢٠٢٤، إذ تقرر مراجعة اصحاب المركبات المسجلة بنظام  التسجيل القديم 
قبل تاريخ ٢٠٠٣/٤/٩ والفحص المؤقت والمشروع الموازي لغرض تسجيلها ضمن المشروع الوطني . 
وان المخالفين لهذا التوجيه سيترتب عليهم الآتي:-
*يعاقب المخالف بغرامة مقدارها (٢٠٠) الف دينار عراقي استنادا 
لاأحكام المادة (٢٥ / اولاً / ز ) من قانون المرور بالنسبة  للمركبات التي تحمل لوحات الفحص  المؤقت وتحجز المركبة لحين اكمال معاملة  التسجيل.

*يعاقب بغرامة مقدرها - (١٠٠) الف دينار عراقي لاحكام المادة  ( ٢٥ / ثاني/أ) بالنسبة للمركبات التي تحمل اللوحات القديمة قبل ٢٠٠٣/٤/٩ والمركبات المسجلة ضمن المشروع الموازي .
*كما وجهت مديرية المرور العامة المواطنين سائقين المركبات بالتوجه لمجمعات التسجيل لاصدار اجازات السوق لغرض اكمال معاملات الاجازة كونها تعد من اساسيات قيادة المركبة ولتجنب المحاسبة القانونية. 
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٣ كانون الاول 

واصل المتابعة على الفرات نيوز