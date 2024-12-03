2024-12-03 23:36:04 - المصدر: ايشان

عادت من جديد، رائحة الكبيرت لتغطي أجزاء واسعة من العاصمة بغداد، بعد اختفائها لأيام عدة. وتصاعدت شكاوى المواطنين، من الانتشار الكبير لرائحة الكبريت بعد أن غطت سماء عدد من مناطق العاصمة، لا سيما مناطق الوسط. ولم تصدر، الجهات الحكومية لغاية الآن، أي توضيح بشأن عودة رائحة الكبيرت من جديد، رغم مرور ساعات على انتشارها. مؤشر […]

ظهرت المقالة بغداد تختنق مجدداً.. رائحة الكبريت تعود إلى سماء العاصمة أولاً على ايشان.



