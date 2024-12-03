إدارة الدولة: الاستعدادات كفيلة بأن تمنع أي خطر عن العراق

2024-12-03 23:50:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن ائتلاف إدارة الدولة، اليوم الثلاثاء، (3 كانون الأول 2024)، ان الاستعدادات الحكومية والأمنية "كفيلة بأن تمنع أي خطر عن العراق".

وعقد إدارة الدولة اجتماعه الدوري بحضور رئيسي مجلسي الوزراء محمد شياع السوداني والنواب محمود المشهداني.

وعبر إدارة الدولة في بيان له عقب الإجتماع، تلقته "بغداد اليوم"، "عن دعمه وتأييده لكل الجهود الحكومية الدبلوماسية والأمنية التي تقوم بها منذ بداية الأزمة السورية" داعيا إلى، أن "تكون بغداد مقراً للحوارات المستمرة".

وطمأن إدارة الدولة "جميع أبناء الشعب العراقي بأن الاستعدادات كفيلة بأن تمنع أي خطر عن العراق".

وأكد "اتخاذ خطوات تحفظ أمن وسلامة الأراضي السورية من جهة والأمن القومي العراقي من جهة اخرى وذلك من خلال التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب في العراق وسوريا".



