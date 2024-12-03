ائتلاف إدارة الدولة يعلن دعمه وتاييده للجهود الحكومية بشأن التطورات السورية ويطلق مبادرة عراقية

2024-12-03 23:50:18 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى





في اجتماع دوري عقده ائتلاف إدارة الدولة يوم الثلاثاء، 3 كانون الأول 2024، في العاصمة بغداد، بحضور رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني ورئيس مجلس النواب السيد محمود المشهداني، تم تخصيص الاجتماع لمناقشة التطورات الأمنية في سوريا وتداعياتها المحتملة على الأمن القومي العراقي.

وأكد الائتلاف دعمه الكامل لجميع الجهود الحكومية الدبلوماسية والأمنية التي بذلتها الحكومة العراقية منذ بداية الأزمة السورية، مشدداً على أهمية استمرار التنسيق الأمني والدبلوماسي لمواجهة التحديات الإقليمية. كما دعا الائتلاف إلى جعل بغداد مركزاً للحوار المستمر بين الأطراف المعنية في المنطقة.

وفي ختام الاجتماع، طمأن المشاركون الشعب العراقي بأن الحكومة تواصل جهودها لضمان الأمن والاستقرار في البلاد، والتصدي لأي تهديدات قد تنجم عن الأوضاع في سوريا



