برشلونة يكتسح مايوركا بخماسية في الليجا

2024-12-03 23:55:02 - المصدر: واع

متابعة - واعأكتسح فريق برشلونة نظيره ريال مايوركا بخماسية مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت في الجولة التاسعة عشر في بطولة الدوري الإسباني الدرجة الأولى.وسجل فيران توريس الهدف الافتتاحي لنادي برشلونة في الدقيقة 12، قبل أن يتعادل فيدات موريكي في الدقيقة 43 من عمر اللقاء.ولكن في الشوط الثاني تألق نادي برشلونة سجل أربعة أهداف، بحيث سجل رافينيا دياز الهدف الثاني في الدقيقة 56 من ركلة جزاء.ثم أضاف نفس اللاعب الهدف الثالث في الدقيقة 74 بعد تمريرة حاسمة من قبل لامين يامال، ثم سجل فرينكي دي يونج الرابع في الدقيقة 79 بعد تمريرة متقنة أخرى من يامال.وسجل الهدف الخامس باو فيكتور الهدف الخامس في الدقيقة 84.ورفع نادي برشلونة رصيده من النقاط إلى النقطة 37 بعد الفوز اليوم محتلًا صدارة ترتيب الدوري الإسباني.كما حل نادي ريال مايوركا في المركز السادس بترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة بعد خوض 16 مباراة.