2024-12-04 00:05:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلن قائد قوات الحدود الفريق الحقوقي محمد عبد الوهاب سكر السعيدي، تعزيز خط الصد بقوات اضافية لمواجهة اي خروقات على الحدود مع سوريا.وقال السعيدي لبرنامج واجب الصراحة الذي يعرض على العراقية الإخبارية، تابعته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "حدودنا مع سوريا تمتد بطول 618 كيلو متر"، مبينا أنه "اجراءتنا لضبط الحدود ليست وليدة اليوم وأنما بدأت منذ سنوات".وأضاف، "اجرينا سلسلة تحصينات على الحدود العراقية السورية"، مؤكدا انه "لدينا 600 كلم مؤمنة باسلاك شائكة وجدار كونكريتي مع الجانب السوري".وأشار إلى أن "الحدود مع الجانب السوري مغطاة بكاميرات حرارية وبشكل كامل"، مبينا أن "هناك 918 كاميرا حرارية تغطي 85% من حدود العراق مع دول الجوار".وبين، أن "جميع نقاط حدودنا مغطاة بمنظومة اتصال كفوءة"، مؤكدا أن "خط الصد العراقي قوي وجاهز لردع اي خروقات ارهابية، وتم تعزيزه بقوات اضافية لمواجهة اي خروقات من الارهابيين على الحدود مع سوريا".