وزير خارجية إيران يقر: الخطر محدق بالعراق وتركيا وسنرسل قواتنا إلى سوريا

2024-12-04 00:15:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ترجمة

أعلن وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي في تصريحات أوردتها وكالات الإعلام الإيرانية اليوم الثلاثاء (3 كانون الأول 2024)، وجود "نوايا" لإرسال قوات إيرانية الى سوريا في حال طلبت الأخيرة ذلك، مؤكدا، أن الأحداث الحالية "أخطر" مما يتم تصويرها.

وقال عراقجي بحسب ما أوردت وكالة "برس تي في" الإيرانية وترجمت "بغداد اليوم"، إن "الحكومة الإيرانية تفكر في ارسال قوات قتالية الى سوريا في حال فشلت اتفاقية استانا في احتواء الأوضاع داخل سوريا"، موضحا، أن "الخطر المحدق الآن يؤثر بشكل كبير على الأمن في تركيا والعراق"، بحسب وصفه.

وتابع: "نحن نجري الان مباحثات جدية مع تركيا مبنية على تأمين الأوضاع في سوريا، رغم النقاط الخلافية"، مضيفا: "نجري المباحثات الان مع تركيا بالإضافة الى السعودية حول ملفات المنطقة، وتلك المباحثات تختلف كليا عن تلك التي قامت بها إيران مع الغرب"، مشددا على أنه "لا يوجد لدينا نوايا الان لعقد مباحثات مع واشنطن نظرا لعدم وجود أرضية مشتركة لذلك".

يشار الى أن اتفاقية استانا تضمنت تقديم ثلاث دول وهي روسيا، ايران وتركيا لضمانات تأمين الأراضي السورية ومنع سيطرت التنظيمات الإرهابية عليها، الامر الذي أشار عراقجي الى أنه قد ينتهي قريبا بسبب الخروقات الحالية ضد السيادة السورية.