2024-12-04 00:18:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

عواصم/ متابعة عراق اوبزيرفر زادت أسعار النفط من مكاسبها في جلسة اليوم الثلاثاء لتصل إلى ما يقارب 3%، وسط قلق إزاء الهدنة بين إسرائيل وحزب الله وتوقعات بتمديد أوبك+ لتخفيضات الإمدادات خلال اجتماع هذا الأسبوع وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.76 دولار بما يعادل 2.66% إلى 73.56 دولار للبرميل بحلول الساعة 18:11 بتوقيت غرينتش، وذلك …

