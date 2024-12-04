ائتلاف إدارة الدولة يعلن عن مبادرة عراقية لدعوة دول الجوار لاجتماع عاجل في بغداد

2024-12-04 00:20:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلن ائتلاف إدارة الدولة، عن مبادرة عراقية لدعوة دول الجوار والدول المعنية بالأزمة السورية إلى اجتماع عاجل في بغداد.وذكر بيان لائتلاف إدارة الدولة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "ائتلاف إدارة الدولة عقد اجتماعه الدوري، اليوم الثلاثاء، بحضور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس مجلس النواب محمود المشهداني، وخصص الاجتماع لبحث التطورات الأمنية في سوريا وانعكاساتها على الأمن القومي العراقي ."وأضاف، ان "الائتلاف عبر عن دعمه وتأييده لكل الجهود الحكومية الدبلوماسية والأمنية التي تقوم بها منذ بداية الازمة"، داعيا الى "ان تكون بغداد مقراً للحوارات المستمرة".وطمأن المجتمعون، بحسب البيان/ " جميع أبناء الشعب العراقي بأن الاستعدادات كفيلة بأن تمنع أي خطر عن العراق". مؤكدين على "أهمية توحيد الخطاب الوطني، وبذل مزيد من الجهود باتجاه الانفتاح على جميع الدول المعنية بالازمة، واتخاذ خطوات تحفظ أمن وسلامة الأراضي السورية من جهة، وتحفظ الأمن القومي العراقي من جهة اخرى، وذلك من خلال التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب في العراق وسوريا".وأعلن المجتمعون، " عن مبادرة عراقية لدعوة دول الجوار، والدول المعنية بالأزمة السورية الى اجتماع عاجل في بغداد".