مجلس ميسان يقرر تعويض ضحايا جسر "الطبر" ويفتح باب الترشيح للوحدات الإدارية

2024-12-04 00:20:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قرر مجلس محافظة ميسان في جلسته الاعتيادية، يوم الثلاثاء، تبني تعويض ضحايا انهيار جسر "الطبر" عبر شركات التأمين العراقية.

كما قرر المجلس في جلسته 37، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، التصويت على فتح باب الترشيح لمنصب ادارة الوحدات الإدارية في الاقضية والنواحي (قائممقام + مدير ناحية) لمن مضى عليهم أكثر من أربعة أعوام في شغل المنصب بسبب انتهاء الفترة القانونية.

وصوت المجلس أيضا، على تعطيل الدوام الرسمي ليوم الخميس المقبل الموافق 5-12-2024 بمناسبة ذكـــرى استشهاد السيدة فاطمة الزهراء باستثناء الدوائر الخدمية والأمنية والمصارف.

كما قرر المجلس مفاتحة ديوان المحافظة لغرض تخصيص قطعة ارض لصالح مستودع العمارة حسب الضوابط المعمول بها.

واستمع المجلس لتقرير قدمه رئيس لجنة الصحة لدعم الواقع الصحي في عموم المحافظة حيث ستكون هناك قرارات مهمة في هذا المجال، بحسب البيان.