2024-12-04 00:25:06 - المصدر: جريدة المدى

 علي حسين الرسالة التي وصلت من فيديو فوضى مجلس النواب ، تقول بوضوح ان على الشعب أن يكون "خيال مآته" لا يحق له الاعتراض على القوانين، وليس من حقه معرفة ما يجري في الغرف السرية لرؤساء الكتل . من يشاهد الفيديو جيدا ويسمع تصريحات ما يسمى بنواب الشعب يكتشف أننا تجاوزنا المراحل الكوميدية والتراجيدية […]

