2024-12-04 00:25:06 - المصدر: جريدة المدى

 واسط / جبار بچاي كشف التعداد العام للسكان في العراق الذي أجري يومي 20-21 من الشهر الماضي عن أكبر معمرة في محافظة واسط بعمر 124 عاماً بعد أن أظهرت بطاقتها الوطنية أنها من مواليد 1 / 7 / 1900 ، هي جويدة عبد الله عودة وكانت تتمتع بصحة جيدة وتعيش مع أولادها في أحد […]

