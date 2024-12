2024-12-04 00:25:06 - المصدر: جريدة المدى

 متابعة المدى الفنان الدكتور علي شريف واحد من أمهر الفنانيين التشكيليين، من البصرة، وتحديدًا من قضاء الزبير، يستلهم أعماله من الحياة اليومية المحيطة به، حيث يجد في كل مشهد قصة تستحق ان توثق عبر الفن، كان الأسلوب الانطباعي دائمًا الأقرب إلى روحه، لما يمنحه من حرية في التعبير عن التفاصيل بعفوية ونبض حي، يميل […]

The post الفنان علي شريف.. سرد بصري لروح المدينة appeared first on جريدة المدى.