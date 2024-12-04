البرلمان يعلن سبب استضافة السوداني بجلسة اليوم

2024-12-04 01:00:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشف مجلس النواب، اليوم الأربعاء (4 كانون الأول 2024)، سبب استضافة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في جلسة اليوم، مبيناً أنها تأتي بناءً على طلب الأخير لمناقشة جملة من الملفات.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "البرلمان يستضيف، في جلسة اليوم الأربعاء، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بناءً على طلبه لمناقشة عدد من القضايا التي لها تأثير على مسار العمل الحكومي".

وأضاف أن "هذه الاستضافة تأتي في إطار حرص المجلس على متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي ومناقشة المواضيع ذات الأولوية، بما في ذلك ملف الأمن والاقتصاد والخدمات العامة، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحة المحلية والدولية".

وأوضح البيان أن "أعضاء مجلس النواب يأملون أن يسهم هذا اللقاء في تعزيز التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بما يخدم مصلحة الشعب ويحقق تطلعاته في الاستقرار والتنمية".