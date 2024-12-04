بالصور.. تشغيل منظومة الإنارة الليلية الإلكترونية المتحركة للجسر المعلق

2024-12-04 01:25:06 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت وزارة الإعمار والاسكان، تشغيل منظومة الإنارة الليلية الالكترونية المتحركة للجسر المعلق ببغداد.وذكرت دائرة الطرق والجسور التابعة لوزارة الاعمار في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "وزير الإعمار بنكين ريكاني أشرف على تشغيل منظومة (الانارة الليلية الالكترونية المتحركة) للجسر المعلق بطول 200 م، بحضور رئيس لجنة النزاهة النيابية زياد الجنابي ومدير عام دائرة الطرق والجسور حسين جاسم كاظم".وأضافت، أن "المنظومة اشرفت على انجازها دائرة الطرق والجسور التابعة للوزارة، لإضافة لمسة عصرية وجمالية لجسور العاصمة، وستتبعها لاحقاً نصب منظومات الانارة الحديثة لجميع جسور بغداد".











