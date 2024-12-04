2024-12-04 01:27:04 - المصدر: ايشان

قال النائب رعد الدهلكي، إن قانون العفو العام، شاركت به جميع الكتل السياسية داخل مجلس النواب، فيما أشار إلى فقرتين فقط وضعها المكون السني ضمن مسودة القانون. وذكر الدهلكي في تصريح خلال برنامج “من جهة رابعة” الذي تقدمه الزميلة منى سامي، إن “المكون السني، وضع فقرتين فقط في قانون العفو العام، وهما إعادة تحقيق للمخبر […]

ظهرت المقالة الدهلكي يبرئ السنة من قانون العفو العام: فقرتان فقط وضعهما المكون أولاً على ايشان.



