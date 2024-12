2024-12-04 01:30:06 - المصدر: جريدة المدى

برعاية دولة رئيس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، تنطلق اليوم الأربعاء 4 كانون الأول 2024، فعاليات الحدث الثقافي الاكبر: معرض العراق الدولي للكتاب، الذي تنظمه سنويا مؤسسة (المدى) للاعلام والثقافة والفنون. وتشارك في النسخة الخامسة من المعرض هذا العام، أكثر من 350 دار نشر عالمية وعربية وعراقية، متخصصة في مختلف مجالات الفكر والمعرفة العلمية والثقافية، […]

The post اليوم تنطلق فعاليات الحدث الثقافي الأكبر: معرض العراق الدولي للكتاب! appeared first on جريدة المدى.