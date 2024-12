2024-12-04 01:30:06 - المصدر: جريدة المدى

 بغداد/ تميم الحسن بدأت فصائل عراقية تطالب الحكومة بالتدخل بشكل مباشر في الأحداث المتصاعدة في سوريا.بالمقابل، اعتبر "الإطار التنسيقي" أن ما يجري على الحدود "أمر مقلق" بسبب سيطرة "إرهابيين" على مناطق مهمة في سوريا.وتدعو أصوات داخلية، بالمقابل، إلى تعامل العراق مع الأزمة السورية وفق مصالحه الخاصة، وألا يكون ضمن "حظيرة فيلق القدس".وتحاول الجماعات المسلحة […]

