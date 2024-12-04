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المسيرات والكاميرات الحرارية تقطع خطوط الموت بين ديالى وصلاح الدين

المسيرات والكاميرات الحرارية تقطع خطوط الموت بين ديالى وصلاح الدين
المسيرات والكاميرات الحرارية تقطع خطوط الموت بين ديالى وصلاح الدين
2024-12-04 01:30:06 - المصدر: جريدة المدى

 ديالى/ محمود الجبوري أكدت مصادر أمنية ورسمية في محافظة ديالى انخفاض معدلات التسللات الإرهابية بين ديالى وصلاح الدين بنسبة 95 % خلال الفترة الأخيرة، بفضل اعتماد تقنيات إلكترونية متطورة لرصد وقطع خطوط وممرات عناصر تنظيم داعش. تطور أمني ملحوظأوضحت المصادر الأمنية أن 95% من العمليات الإرهابية شمال شرقي ديالى كانت تنطلق من الحدود مع […]

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