المسيرات والكاميرات الحرارية تقطع خطوط الموت بين ديالى وصلاح الدين

 ديالى/ محمود الجبوري أكدت مصادر أمنية ورسمية في محافظة ديالى انخفاض معدلات التسللات الإرهابية بين ديالى وصلاح الدين بنسبة 95 % خلال الفترة الأخيرة، بفضل اعتماد تقنيات إلكترونية متطورة لرصد وقطع خطوط وممرات عناصر تنظيم داعش. تطور أمني ملحوظأوضحت المصادر الأمنية أن 95% من العمليات الإرهابية شمال شرقي ديالى كانت تنطلق من الحدود مع […]

