بغداد/ عراق أوبزيرفر اعلن ائتلاف إدارة الدولة، اليوم الثلاثاء، عن مبادرة عراقية بشأن الأزمة السورية وعقد اجتماع عاجل في بغداد. وذكر بيان للائتلاف تلقت عراق أوبزيرفر نسخة منه أن “ائتلاف إدارة الدولة عقد اليوم، اجتماعه الدوري بحضور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس مجلس النواب محمود المشهداني، وخصص لبحث التطورات الأمنية في سوريا …

