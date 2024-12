2024-12-04 01:36:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

نيويورك/ متابعة عراق أوبزيرفر عقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم الثلاثاء (توقيت نيويورك) لمناقشة التطورات الأخيرة في الشمال السوري بعد قيام “هيئة تحرير الشام” المصنفة لدى الأمم المتحدة جماعة إرهابية، ببسط سيطرتها على العديد من المدن والقرى من بينها سراقب وحلب وإدلب. وجاءت الجلسة بناء على طلب سوري. وسيشارك …

The post مجلس الأمن الدولي يعقد جلسته بشأن الأوضاع في سوريا first appeared on Observer Iraq.