2024-12-04 02:05:28 - المصدر: قناة الاولى

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يستضيف مجلس النواب العراقي، في جلسة اليوم الاربعاء رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني ، بناء على طلبه، لمناقشة عدد من القضايا التي لها تاثير على مسار العمل الحكومي.





المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان أكد ان هذه الاستضافة تأتي في إطار حرص المجلس على متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي ومناقشة المواضيع ذات الأولوية، بما في ذلك ملف الأمن، والاقتصاد، والخدمات العامة، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحة المحلية والدولية.





وأضاف أن أعضاء مجلس النواب ياملون أن يسهم هذا اللقاء في تعزيز التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بما يخدم مصلحة الشعب ويحقق تطلعاته في الاستقرار والتنمية



