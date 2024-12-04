الولايات المتحدة تدمر أسلحة في شرق سوريا

2024-12-04 06:01:21 - المصدر: اندبندنت عربية

قاعدة للقوات الأميركية في سوريا (رويترز)

دمرت القوات الأميركية منصات إطلاق صواريخ محمولة على متن شاحنات ودبابة وقذائف هاون الثلاثاء في شرق سوريا، وفق ما أعلن البنتاغون.

وقال الناطق باسم البنتاغون الميجر جنرال بات رايدر في مؤتمر صحافي إن هذه الأسلحة "كانت تشكل تهديداً واضحاً ووشيكاً للقوات الأميركية وقوات التحالف"، في إشارة إلى التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش".

وأضاف "ما زلنا في صدد تحديد الجهة التي كانت تستخدم هذه الأسلحة، لكننا نعلم أن هناك ميليشيات مدعومة من إيران في المنطقة نفذت هجمات" في الماضي.

وينشر الجيش الأميركي نحو 900 جندي في سوريا و2500 جندي في العراق في إطار التحالف الذي شُكل عام 2014 لمحاربة تنظيم "داعش".

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ومنذ اندلاع الحرب في قطاع غزة إثر هجوم حركة "حماس" على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، استهدفت جماعات مدعومة من إيران بشكل متكرر القوات الأميركية في العراق وسوريا رداً على دعم واشنطن لإسرائيل.

وردت الولايات المتحدة على تلك الهجمات بضربات استهدفت تلك الجماعات.

وشهدت سوريا تجدداً لأعمال العنف في الأسبوع الماضي بعد أربع سنوات من الهدوء النسبي، مع سيطرة "هيئة تحرير الشام" وفصائل متحالفة معها على أراض خاضعة لسيطرة الحكومة في شمال البلاد.

وأكد رايدر أن الضربة الأميركية الثلاثاء "ليست مرتبطة بما تقوم به مجموعات أخرى في شمال غرب سوريا".



