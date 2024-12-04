النفط مستقر مع تقييم الأسواق لارتفاع مخزونات الولايات المتحدة

2024-12-04 08:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ لم يطرأ تغير يذكر على أسعار النفط في التعاملات المبكرة في آسيا، يوم الأربعاء، مع تقييم المشاركين في السوق لارتفاع مخزونات النفط الخام والوقود في الولايات المتحدة وكذلك احتمال تمديد أوبك+ لتخفيضات الإمدادات.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت سنتين بما يعادل 0.03 بالمئة إلى 73.60 دولارا للبرميل بحلول الساعة 01:45 بتوقيت جرينتش، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثلاثة سنتات أو 0.04 بالمئة إلى 69.91 دولارا.

وسجل خام برنت، الثلاثاء، أكبر مكاسبه في أسبوعين، حيث ارتفع بنسبة 2.5%.

وقالت مصادر بالسوق إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت 1.2 مليون برميل الأسبوع الماضي، نقلا عن بيانات من معهد البترول الأمريكي.

ومن المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأميركية بيانات رسمية عن مخزونات النفط يوم الأربعاء في الساعة 10:30 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1530 بتوقيت جرينتش).

ويتوقع محللون استطلعت وكالة "رويترز" آراءهم انخفاض مخزونات الخام 700 ألف برميل وزيادة مخزونات البنزين 639 ألف برميل.