"بتكوين" تستقر قرب مستواها التاريخي والاسواق تترقب تحركات ترامب

2024-12-04 08:45:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أبقى مضاربو العملات المشفرة عملة "بتكوين" على مقربة من المستوى التاريخي البالغ 100 ألف دولار، تحسباً لمزيد من الخطوات الداعمة للقطاع من قبل الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

تم تداول أكبر أصل مشفر عند حوالي 96 ألف دولار في التعاملات الآسيوية المبكرة يوم الأربعاء، بعد تقدم بأكثر من 40% منذ فوز ترمب في الانتخابات في 5 نوفمبر. ويخطط الرئيس الجمهوري لإلغاء حملة إدارة جو بايدن على الأصول المشفرة.

يتنافس مرشحون مؤيدون للعملات المشفرة على تولي رئاسة لجنة الأوراق المالية والبورصات، ولجنة تداول العقود الآجلة للسلع، كما أجرى فريق ترمب الانتقالي مناقشات حول ما إذا كان سيتم إنشاء أول منصب في البيت الأبيض مخصص لسياسة الأصول المشفرة. وفي وول ستريت، تزايدت المؤشرات على استعداد أكبر في التعامل مع السوق المثيرة للجدل.

وعد الرئيس المنتخب بجعل الولايات المتحدة المركز العالمي للعملات المشفرة، ودعم حتى فكرة إنشاء احتياطي استراتيجي من بتكوين، رغم وجود شكوك حول إمكانية تحقيق هذا الهدف.