مكتب رئيس الوزراء يكشف أسباب طلب السوداني لاستضافته في جلسة البرلمان اليوم

2024-12-04 09:10:08 - المصدر: الفرات نيوز

يستضيف مجلس النواب، في جلسته اليوم الأربعاء، رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، بناءً على طلب سيادته، للحديث عن سياسات الحكومة والتدابير التي تتخذها لمواجهة التحديات والتطورات الجارية في المنطقة، منذ أحداث 7 تشرين الأول 2023.

كما سيتمّ التطرق إلى مفردات البرنامج الحكومي وأولوياته والمتحقق منها، ومشاريع القوانين المهمة والضرورية لإتمام مستهدفات الخطط التنموية.

•••••

المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء

4 كانون الأول 2024