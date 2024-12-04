بناء على طلبه.. تفاصيل استضافة رئيس الوزراء اليوم في مجلس النواب

2024-12-04 09:55:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل استضافة رئيس الوزراء،محمد شياع السوداني في مجلس النواب، مبيناً أن الاستضافة تمت بناء على طلبه.

وذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مجلس النواب سيستضيف اليوم، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بناءً على طلبه للحديث عن سياسات الحكومة والتدابير التي تتخذها لمواجهة التحديات والتطورات الجارية في المنطقة، منذ أحداث 7 تشرين الأول 2023".

وتابع، "كما سيتمّ التطرق إلى مفردات البرنامج الحكومي وأولوياته والمتحقق منها، ومشاريع القوانين المهمة والضرورية لإتمام مستهدفات الخطط التنموية".