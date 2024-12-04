2024-12-04 09:55:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - طهران

كشف مصدر في الخارجية الإيرانية، اليوم الاربعاء (4 كانون الأول 2024)، عن زيارة سيجريها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي للعاصمة بغداد يوم الجمعة المقبل وذلك ضمن جولته الإقليمية على خلفية التداعيات التي حصلت في الشمال السوري مؤخراً.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه "في هذه الزيارة سيجري وزير الخارجية الإيراني فور وصوله إلى بغداد مشاورات مع نظيره العراقي فؤاد حسين ثم يلتقي بعدها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني".

وتتزامن هذه الزيارة مع أعلن ائتلاف إدارة الدولة في العراق، مساء أمس الثلاثاء، عن وجود مبادرة عاجلة تقوم على دعوة دول الجوار والدول المعنية بالأزمة السورية إلى اجتماع عاجل في بغداد.

وقال الائتلاف في بيان له عقب اجتماع له بالقصر الحكومي بالمنطقة الخضراء بحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس البرلمان محمود المشهداني، إنه "يعبر عن دعمه وتأييده لكل الجهود الحكومية الدبلوماسية والأمنية التي تقوم بها منذ بداية الأزمة السورية ويدعو إلى أن تكون بغداد مقراً للحوارات المستمرة".

وكان عراقجي قد زار الأحد الماضي العاصمة السورية دمشق والتقى الرئيس بشار الأسد وبعدها توجه إلى أنقرة لبحث الأزمة السورية.

وأعلن وزير الخارجية الإيراني بعد عودته من أنقرة: "لقد قررنا مواصلة عملية أستانا، وربما يعقد على هامشها يومي السبت والأحد المقبلين اجتماع لوزراء خارجية إيران وروسيا وتركيا في الدوحة بقطر".

وبدأت إيران منذ بداية الأسبوع الجاري جهوداً لمنع انتشار الصراعات وتدهور الوضع في سوريا، وبالإضافة إلى زيارة وزير الخارجية السوري الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، كما أجرى محادثات هاتفية منفصلة مع الرئيس السوري ورئيس الوزراء العراقي. وتشاور الرئيس الروسي حول آخر التطورات في سوريا.