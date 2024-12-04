بيان رسمي.. السوداني في ضيافة البرلمان

2024-12-04 09:55:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء (4 كانون الأول 2024)، إن مجلس النواب سيستضيف بجلسته اليوم رئيس مجلس الوزراء بناءً على طلبه.

وقال المكتب في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن" مجلس النواب، سيستضيف في جلسته اليوم الأربعاء، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بناءً على طلبه، للحديث عن سياسات الحكومة والتدابير التي تتخذها لمواجهة التحديات والتطورات الجارية في المنطقة، منذ أحداث 7 تشرين الأول 2023".

وأضاف، أنه" سيتمّ التطرق أيضا إلى مفردات البرنامج الحكومي وأولوياته والمتحقق منها، ومشاريع القوانين المهمة والضرورية لإتمام مستهدفات الخطط التنموية.