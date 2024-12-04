شوارع مكتظة وتوقف شبه كامل بالحركة.. "بغداد اليوم" تنشر الموقف المروري بالعاصمة

2024-12-04 10:00:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

شهدت شوارع العاصمة بغداد صباح اليوم الأربعاء (4 كانون الأول 2024)، زخمًا شديدًا بحركة المرور، حيث توقفت حركة العجلات ببعض الشوارع، فيما سجلت غالبية التقاطعات والمجسرات والجسور اكتظاظًا بالسيارات.

وأدناه الموقف المروري في بغداد:

جسر الجادرية مزدحم

جسر السنك مزدحم

جسر الجمهورية مزدحم

جسر الطابقين مزدحم

محمد القاسم مزدحم

سريع الدورة مزدحم

جسر الميكانيك مزدحم

مجسّر الأمانة مزدحم

مجسّر الربيعي مزدحم

مجسر قرطبة مزدحم

جسر صليخ مزدحم

مجسّر الشعب مزدحم

جسر البنوك مزدحم

جسر القادسية باتجاه الخضراء مزدحم

جسر باب المعظم مزدحم

جسر الائمة مزدحم

تقاطع ملعب الشعب مزدحم

شارع الجوازات العامة مزدحم

شارع دمشق مزدحم

شارع الأردن مزدحم

شارع الرواد مزدحم

شارع المنصور مزدحم

تقاطع براثا مزدحم

العطيفية مزدحمة

باب المعظم مزدحم

شارع المشاتل باتجاه عنتر مزدحم

تقاطع ميسلون مزدحم

كورنيش الاعظمية مزدحم

شارع مطار المثنى مزدحم

شارع الجمعية مزدحم

كرادة داخل مزدحمة

تقاطع المسبح مزدحم

شارع سدة العرصات مزدحم

شارع الناظمية مزدحم

أبو نؤاس مزدحم

منطقة العلاوي ونفقها مزدحمة

تقاطع الدرويش مزدحم

شارع سلمان فائق مزدحم

نفق الزيتون مزدحم

شارع النقابات مزدحم