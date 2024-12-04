طقس العراق.. ارتفاع في درجات الحرارة خلال اليومين المقبلين

2024-12-04 10:05:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت ارتفاعاً في درجات الحرارة خلال اليومين المقبلين.

وذكر بيان للهيئة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الطقس ليوم غد الخميس سيكون غائماً جزئياً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد"، مبينا أن "درجات الحرارة العظمى ستكون في بغداد وديالى21، الأنبار وكركوك 18، صلاح الدين 20، دهوك وأربيل ونينوى 17، كربلاء المقدسة والنجف الأشرف والديوانية والمثنى 22، واسط وميسان وذي قار والبصرة 23".

وأضاف "أما في يوم الجمعة فسيكون الطقس غائماً جزئياً، ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية، ومقاربة في المنطقة الوسطى".

وأشار إلى أن "السبت المقبل، سيكون الطقس صحواً الى غائم جزئي في عموم البلاد، ودرجات الحرارة ستنخفض قليلاً في عموم البلاد".

وأوضح أن "الحالة الجوية المتوقعة للبلاد ليوم الأحد المقبل، سيكون الطقس غائماً جزئياً الى غائم في عموم البلاد، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد".