اليوم.. الصقور في مواجهة مصيرية مع التعاون السعودي بأبطال آسيا

2024-12-04 10:05:03 - المصدر: واع

بغداد - واعيضيف ملعب المدينة الدولي، بالعاصمة بغداد في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم الأربعاء، مواجهة مصيرية تجمع بين فريق القوة الجوية وضيفه التعاون السعودي ضمن منافسات المجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا 2.ويتطلع الصقور للفوز في لقاء اليوم بغية الاستمرار في المسابقة، وتجنب الخروج المبكر في حال تعثره بالتعادل أو الخسارة، معتمداً على عاملي الأرض والجمهور وخبرات عناصره لتحقيق غايته المنشودة بالوصول لأبعد نقطة في المسابقة القارية.ويحتل فريق القوة الجوية المركز الثالث في المجموعة برصيد تسع نقاط بفارق الأهداف عن الوصيف فريق الخالدية البحريني وثلاث نقاط عن المتصدر فريق التعاون السعودي.



