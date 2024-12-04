صلاح ينافس 5 مرشحين على جائزة لاعب الشهر في إنجلترا

2024-12-04 10:05:03 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية، قائمة المرشحين للفوز بجائزة لاعب شهر تشرين الثاني في البريميرليج.

وضمت القائمة 6 لاعبين هم، المصري محمد صلاح نجم ليفربول، ولاعب تشيلسي موسيس كاسيدو، وثنائي وملفرهامبتون ماتيوس كونيا وجواو جوميز، وموسط ميدان توتنهام جيمس ماديسون، ومهاجم برايتون جواو بيدرو.

ويتصدر ليفربول حاليًا جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 34 نقطة، بفارق 9 نقاط عن أقرب منافسيه آرسنال وتشيلسي.

وخاض ليفربول 3 مباريات في الدوري الإنجليزي، خلال شهر تشرين الثاني، وتمكن محمد صلاح خلالها من تسجيل 4 أهداف.

جدير بالذكر، أن عقد صلاح مع ليفربول، ينتهي بختام الموسم الجاري، دون توصل لاتفاق بشأن التجديد حتى الآن.