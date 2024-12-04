ميسي وجوردي البا ضمن التشكيلة المثالية للدوري الأميركي

2024-12-04 10:05:03 - المصدر: واع

متابعة – واع

مثّل مهاجم إنتر ميامي ليونيل ميسي والمدافع جوردي ألبا فريقهُم في أفضل تشكيلة في الدوري الأمريكي لكرة القدم لعام 2024 .

كما حصل بطل كأس الدوري كولومبوس كرو على اختيارين مع المهاجم كوتشو هيرنانديز ومدافع العام في الدوري الأميركي لكرة القدم ستيفن موريرا.

وينضم الفائز بالحذاء الذهبي كريستيان بنتيكي من دي سي يونايتد ودينيس بوانغا من لوس أنجلوس إف سي إلى ميسي وهيرنانديز في المهاجمين الأربعة المختارين.

ولاعبو الوسط الثلاثة هم لوتشيانو أكوستا من إف سي سينسيناتي وإيفاندر من بورتلاند تيمبرز وريكي بويغ من لوس أنجلوس غالاكسي.

كما انضم مدافع سياتل ساوندرز ييمار غوميز إلى ألبا ومورييرا في خط الدفاع، وحارس المرمى هو كريستيان كاهلينا من فريق تشارلوت إف سي.