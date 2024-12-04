دوري أبطال آسيا.. القوة الجوية يلاقي التعاون السعودي في بغداد

2024-12-04 10:05:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ يواجه فريق القوة الجوية العراقي نظيره فريق التعاون السعودي، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السادسة والاخيرة للمجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا 2 لكرة القدم.

و ستقام المباراة على ملعب المدينة في بغداد الساعة الـ 5:00 عصراً.

ويتصدر التعاون المجموعة برصيد 12 نقطة بينما يأتي القوة الجوية العراقي بالمركز الثالث برصيد تسع نقاط.

ويحتاج القوة الجوية الفوز في مباراته أمام التعاون السعودي من أجل المحاولة في النجاح للتأهل الى دور الـ16 من البطولة.

ورحل أربعة لاعبين محترفين من صفوف القوة الجوية بسبب تأخر مستحقاتهم المالية، فيما قررت الادارة تصحيح الوضع وتسديد الدفعة الأولى من مستحقات لاعبي الفريق هذا الموسم، ليتم تسليمهم أول دفعة مالية يتلقاها اللاعبون منذ توقيعهم مع النادي.

ويتأهل إلى دور الـ16 الفريقين الحاصلين على المركزين الأول والثاني في كل مجموعة من المجموعات الثماني.

وتضمن دوري أبطال آسيا الثاني 2024-2025، في المستوى الثاني للرجال 32 نادياً موزعين على ثماني مجموعات، حيث تتكون كل مجموعة من أربعة أندية.

وأقيمت منافسات دور المجموعات بنظام الدوري المجزأ من مرحلتين، من 17 أيلول إلى 5 كانون الأول 2024.

وكان فريق القوة الجوية العراقي حقق فوزا ثمينا على مضيفه التعاون السعودي، بنتيجة 2-1، في الجولة الثانية بالمجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا 2.