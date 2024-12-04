استقرار أسعار النفط العراقي وانتعاش برنت وتكساس بتأثير العقوبات على ايران

2024-12-04 10:10:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

سجل النفط العراقي، اليوم الأربعاء (4 كانون الأول 2024)، استقرارا في الأسعار بثالث ايام التعاملات الأسبوعية في السوق العالمية متجها للصعود بعد العقوبات الامريكية على السفن الإيرانية لنقل النفط.

وبحسب بيانات اطلعت عليها "بغداد اليوم"، فقد سجل خام البصرة الثقيل 67.28 دولارا للبرميل، بينما سجل المتوسط 70.43 دولارا للبرميل بنسبة تغيير 0.78+ لكلاهما تسليم شباط 2025.

كما أظهرت البيانات ارتفاعا ملحوظاً بأسعار الخام عالميا أيضا، حيث سجل خام برنت البريطاني 73.77 دولارا، بينما سجل خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط 70.07 دولارا للبرميل، بنسبة تغيير 0.32- و 0.31- على التوالي.

المصدر: "بغداد اليوم"+ مواقع



