2024-12-04 10:15:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:قال معاون محافظ ذي قار للشؤون الإدارية، محمد خالد الغزي، بأن الحكومة المحلية تولي اهتماما كبيرا لتوفير بيئة آمنة للمستثمرين بهدف تعزيز النشاط الاقتصادي وإنشاء مشاريع استثمارية ناجحة في المحافظة. وأوضح الغزي في حديثه لإذاعة وتلفزيون الناصرية أن ذي قار تزخر بمجالات استثمارية واعدة، منها المدينة الصناعية، والأهوار،...

The post معاون المحافظ: توفير بيئة آمنة للمستثمرين تعد أولوية لتنشيط اقتصاد ذي قار appeared first on شبكة اخبار الناصرية.