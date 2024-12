2024-12-04 10:15:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:أكد محافظ ذي قار مرتضى عبود الإبراهيمي أن دعم الاستثمار يعد من أولويات الحكومة المحلية، مشيرا إلى إعداد خارطة استثمارية متكاملة تمتد لخمس سنوات وتركز على القطاعين السكني والزراعي، بالإضافة إلى مشاريع كبرى مثل المدينة الصناعية ومنطقة التجارة الحرة. وأوضح الإبراهيمي خلال حديثه في البرنامج الصباحي لإذاعة الناصرية...

The post محافظ ذي قار: تجهيز المدينة الصناعية ومنطقة حرة لجذب الاستثمارات الدولية appeared first on شبكة اخبار الناصرية.