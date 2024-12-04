2024-12-04 10:27:05 - المصدر: ايشان

يتوجه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، يوم الجمعة، إلى العراق لإجراء لمواصلة المشاورات حول التطورات في سوريا. وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، سيتوجه يوم الجمعة إلى بغداد في زيارة تهدف إلى اللقاء والتشاور مع كبار المسؤولين العراقيين. وفي الأسبوع الماضي، قام عراقجي بجولة إقليمية شملت سوريا وتركيا للتشاور وإجراء […]

ظهرت المقالة عراقجي يزور بغداد الجمعة بعد جولة دمشق وأنقرة أولاً على ايشان.



