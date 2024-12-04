هيئة الأنواء: ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة

2024-12-04 10:30:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت ارتفاعاً في درجات الحرارة خلال اليومين المقبلين. وذكر بيان للهيئة، تلقته (المدى)، أن "الطقس ليوم غد الخميس سيكون غائماً جزئياً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد"، مبينا أن "درجات الحرارة العظمى ستكون في بغداد وديالى21، الأنبار وكركوك […]

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