المدى/بغداد أصدر مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، بياناً عن ما سيتم مناقشته باستضافته داخل البرلمان اليوم. وذكر مكتبه في بيان تلقته (المدى) أن "مجلس النواب يستضيف في جلسته اليوم رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بناءً على طلبه للحديث عن سياسات الحكومة والتدابير التي تتخذها لمواجهة التحديات والتطورات الجارية في المنطقة، منذ […]

